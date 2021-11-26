Москва, , 17:28 — REGNUM У специалистов Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи пока нет оснований говорить о необходимости корректировки вакцины «Спутник V» из-за нового штамма коронавируса. Об этом 26 ноября заявил журналистам директор центра Александр Гинцбург.

Вакцина «Спутник V» Mos.ru

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По его словам, модернизация вакцины может потребоваться только в том случае, если её эффективность из-за новых мутаций вируса снизится в десять раз.

Гинцбург отметил, что определить эффективность вакцины можно только экспериментальным путём, но Центр имени Гамалеи пока не имеет в своём распоряжении образцов нового штамма.

«Теоретически сложно сказать, насколько эффективна будет вакцина против данного варианта», — сказал Гинцбург.

Вместе с тем он добавил, что «Спутник V» дает «наиболее широкий спектр вируснейтрализующих антител по сравнению с другими вакцинами», поэтому «есть вероятность того, что его эффективность против нового штамма будет выше по сравнению с другими вакцинами».

Напомним, ранее немецкая биотехнологическая компания BioNTech сообщила, что её специалисты занялись изучением образца нового штамма коронавируса, обнаруженного в Южной Африке. Специалисты компании намерены установить, потребует ли новый штамм внесения изменений в вакцину Pfizer/BioNtech.

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