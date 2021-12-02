Санкт-Петербург, , 13:36 — REGNUM За истекшие сутки в Петербурге с COVID-19 и пневмонией в стационары были доставлены 403 пациента, это на 43 человека больше, чем в предыдущий день, сообщили 2 декабря в региональном оперативном штабе. Суточная госпитализация в городе увеличивается вторые сутки подряд.

Врач в «красной зоне» Госпиталя для ветеранов войн Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

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В коронавирусных стационарах Петербурга сегодня находятся 5878 человек, это на 38 человек меньше, чем в предыдущие сутки. Из больниц за 1 декабря выписали 451 человека, что на 52 пациента больше, чем в предыдущий день.

В реанимационных отделениях ковидных больниц находится 571 человек (-3 к уровню предыдущих суток). К аппаратам ИВЛ подключены 289 человек (+3).

В городе развернуто 7949 коронавирусных коек, доля свободных коек сейчас составляет 42,37% от норматива Минздрава России.

Амбулаторно лечатся от ковида в Петербурге на 2 декабря 28 918 человек (-133). На карантине находится 3985 человек (-167), в обсервации — 51 человек (-1).

За прошедшие сутки в Петербурге на 0,05 ед. снизился коэффициент распространения коронавирусной инфекции. Теперь он составляет 1,30 ед. от норматива Роспотребнадзора. Этот показатель говорит о том, какое количество людей в среднем заражает один ковид-положительный пациент до его изоляции.

Напомним, за прошедшие сутки в Петербурге выявили 2623 новых случая заражения COVID-19, выздоровели 3106 человек, скончались 57 человек.

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