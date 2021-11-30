Москва, , 19:57 — REGNUM Все существующие в России вакцины от коронавируса обеспечивают защиту от нового штамма «Омикрон». Об этом 30 ноября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Сегодня уже совершенно очевидно, что все существующие вакцины в той или иной степени защищают человека и создают иммунный барьер для возникновения тяжёлого течения заболевания и после встречи с новым штаммом», — сказала она.

Как передавало ИА REGNUM, накануне Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи сообщил о начале работы над модификацией вакцины «Спутник V» под штамм «Омикрон».

В Российском фонде прямых инвестиций при этом уточнили, речь идёт о положенной по протоколу процедуре адаптации вакцины, тогда как специалисты Центра Гамалеи уверены в эффективности действующего препарата против нового варианта коронавируса.

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