Севастополь, , 11:56 — REGNUM В Севастополе подтвержден 201 новый случай заражения коронавирусом, сообщили в региональном правительстве 2 декабря. Сутками ранее, 1 декабря, в Севастополе было выявлено 202 новых случая заражения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«175 человек выписаны после выздоровления. Умерли девять человек в возрасте от 31 до 81 года», — сообщили в пресс-службе правительства.

Всего с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 49 175 человек. Выздоровевшими из этого числа признаны 44 996 человек. Скончались за весь период 1 705 пациентов.

На утро 2 декабря в Севастополе прививки против коронавируса получили 247 182 человека, второй этап вакцинации прошли 220 077 жителей региона.