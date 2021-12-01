Нальчик, , 13:54 — REGNUM В Кабардино-Балкарии не будут проводить масштабные праздничные мероприятия по случаю новогодних праздников. Из-за ситуации с коронавирусом будут отменены народные гулянья, массовые концерты и конкурсы. При этом украшение городов и сел в преддверии Нового года будет проводиться, чтобы создать праздничную атмосферу. Такое мнение высказал глава республики Казбек Коков в ходе состоявшегося 30 ноября заседания оперативного штаба.

Новый год Цитата из к/ф «Карнавальная ночь». Реж. Эльдар Рязанов. 1956. СССР

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«Традиционные массовые новогодние гулянья в этом году не предполагают каких-либо концертов или конкурсов, однако прогулки на свежем воздухе никто не отменял. Казбек Коков поручил организовать новогоднее оформление улиц, площадей, общественных мест в населенных пунктах республики», — говорится в сообщении его пресс-службы по итогам совещания.

Что касается утренников в детских садах и школах, то они будут проводиться отдельно внутри класса и группы. При этом будут соблюдены меры предосторожности из-за пандемии коронавируса.

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