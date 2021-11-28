Абакан, , 09:43 — REGNUM В Хакасии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом с начала 2021 года достигло 31 884. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, за минувшие сутки выявлено 170 новых носителей.

Коронавирус Minzdrav.orb.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

Наибольший прирост зафиксирован в Абакане, где выявили 69 случаев инфицирования. Диагноз также подтвердился у жителей Саяногорска (+26), Усть-Абаканского района (+16), Черногорска (+15) и так далее.

В большинстве случаев обследования были проведены у контактных лиц, либо после появления у граждан симптомов ОРВИ или заболевания внебольничной пневмонией.

«1 факт заражения зарегистрирован при плановом мониторинге, 3 — при самостоятельном обследовании, 2 человека заболели после пребывания в другом субъекте, за рубежом», — отметили в правительстве.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хакасии умерли ещё семь пациентов с COVID-19