Челябинск, , 17:01 — REGNUM В Челябинской области введена обязательная вакцинация студентов с возраста 18 лет и граждан старше 60 лет. Соответствующее постановление размещено на сайте областного управления Роспотребнадзора.

Вакцина «Спутник V»



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Первый компонент вакцины от коронавируса студенты высших и средних учебных заведений должны поставить к 20 декабря. То же касается и пенсионеров. А второй компонент предстоит поставить до 10 января.

Глава минздрава региона Юрий Семёнов уверяет, что система здравоохранения области готова. Как сообщало ИА REGNUM, ранее обязательную вакцинацию лиц старше 60 лет ввели в Свердловской области.