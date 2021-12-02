Улан-Удэ, , 08:12 — REGNUM В Бурятии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 70 233. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки зарегистрирован 231 новый случай.

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 186 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

По состоянию на 2 декабря, в списке контактных лиц числятся 13 175 человек. Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 63 433 пациента, в том числе 257 за последние сутки.