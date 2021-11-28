Санкт-Петербург, , 12:02 — REGNUM За истекшие сутки в Петербурге лабораторно подтверждено 2072 новых случая коронавирусной инфекции, это на 193 случая больше, чем сутками ранее. Об этом 27 ноября сообщили в федеральном оперштабе.

Скорая помощь у Покровской больницы Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

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Выявляемость коронавируса в городе растёт пятые сутки подряд, увеличившись за это время на 1012 случаев в сутки (+95%). Петербург вновь занял второе место по суточному показателю, после Москвы.

За сутки в Петербурге зафиксировали 68 смертей летальных исходов, причиной которых стал COVID-19, это на два случая меньше, чем сутками ранее.

За время пандемии в Петербурге зафиксировали 782 988 случаев заражения коронавирусом, из числа заболевших выздоровели 722 489 человек, в том числе за минувшие сутки выписали 1082 пациента. Скончались от COVID-19 в регионе 26 069 человек.

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