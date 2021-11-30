Черкесск, , 12:25 — REGNUM В Карачаево-Черкесии ввели новые ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса. По решению регионального оперативного штаба от работы должны быть отстранены непривитые сотрудники органов государственной власти.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

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Такая рекомендация дана руководству ведомств. Отстранение сотрудников может быть заменено переводом на удаленный режим работы.

«Руководителям органов государственной власти КЧР и органов местного самоуправления поручено отстранить от работы или перевести на дистанционный режим работы сотрудников, не прошедших вакцинацию от COVID-19. Исключение составляют работники, имеющие медотвод или переболевшие менее полгода назад», — говорится в сообщении оперштаба, опубликованного на странице в Instagram.

Напомним, ранее оперштаб Карачаево-Черкесии принял решение о пропуске в здания органов власти республики с 30 ноября только при наличии QR-кодов.

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