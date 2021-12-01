Вологда, , 12:16 — REGNUM В Вологодской области продолжает расти число жертв ковида — за сутки инфекция унесла 13 жизней, с начала пандемии — 2590. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По данным штаба, накануне, 30 ноября, в регионе было выявлено 382 случая COVID-19, всего с начала пандемии — 90 489.

Как сообщало ИА REGNUM, вологодские власти продлили действие антиковидного режима до 15 января 2022 года.