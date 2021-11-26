Москва, , 17:51 — REGNUM Д. Проценко

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М. Лысенко

В. Вечерко

А. Шкоде

Д. Гусеву

Д. Хоботникову

А. Николаевой

И. Шазину

З. Тататринцевой

Д. Никитину

Э. Скорохову

Уважаемые медицинские работники!

Несмотря на то, что наше общественное движение не попало в список адресатов вашего открытого письма с циничным приглашением на экскурсию по «красным зонам» вверенных вам больниц, члены общественного движения «Родители Москвы», являясь ярыми и открытыми сторонниками гуманизма и антифашизма, настоящими борцами за права детей, всецело поддерживая всенародно избранного президента Владимира Владимировича Путина, желаем ответить на вашу заметку, опубликованную в ведущих СМИ России.

Мы готовы принять Ваше предложение для того, чтобы в соответствии с федеральным Законом от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» провести мониторинг ваших больниц для получения и анализа следующей информации:

— условий пребывания пациентов в вверенных вам медицинских учреждениях, в различных его подразделениях (путём непосредственного наблюдения за бытовыми условиями пребывания пациентов и опроса самих пациентов);

— документов, касающихся деятельности вверенных вам медицинских учреждений, включая

а) статистику по заболевшим, выписанным, умершим пациентам;

б) документы, касающиеся конкретных пациентов (личные дела и медицинские карточки, с которыми мы готовы ознакомиться с согласия конкретного пациента);

в) отчет по доходам и расходам вверенных вам медицинских учреждений за отчетные периоды 2020−2021 годов.

Вся полученная информация и заключения наших экспертов (российских академиков и докторов медицинских наук) по ней будет обнародована в СМИ.

Вашу готовность принять группу мониторинга от ОД «Родители Москвы» для общественного контроля во вверенных вам медицинских учреждениях отправляйте по адресу ssr77mos@gmail.com

С уважением,

Лидер общественного движения

«Родители Москвы»,

Председатель Союза Советов Родителей г. Москвы /Менькова И.А./

Сопредседатель Союза общественных объединений

«Родительское общероссийское движение» /Плохов А.Ю./

Доктор медицинских наук, профессор /Иванов Д.В./

Руководитель службы защиты прав учащихся

общественного движения «Родители Москвы» /Жукова И.А./

Руководитель службы агитации и пропаганды

общественного движения «Родители Москвы» /Пашина А.М./

Координатор юридической службы

общественного движения «Родители Москвы» /Трошина В.В./

Эксперт по здравоохранению

общественного движения «Родители Москвы» /Пильгуй Э.И./

Координатор работы Штаба

общественного движения «Родители Москвы» /Раровская С.В./

Руководитель службы статистики

общественного движения «Родители Москвы» /Репина Е.В./

Руководитель PR службы

общественного движения «Родители Москвы» /Буянова Е.В./

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