Москва, , 12:16 — REGNUM В Москве за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 94 человека. Об 1 декабря сообщили в столичном оперштабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Накануне в городе ушли из жизни 97 ковид-пациентов. Всего в столице от ковида скончались, по данным оперштаба, 34 296 человек.

За сутки в Москве смогли победить инфекцию и были выписаны 3728 человек, всего число людей, вылечившихся от ковида, увеличилось до 1 776 082.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России скончались от коронавирусной инфекции 1226 человек.