Екатеринбург, , 12:47 — REGNUM В Свердловской области от коронавирусной инфекции скончались еще 32 человека. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

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На данный момент в COVID-центрах в тяжелом состоянии пребывают 808 свердловчан. Из них к аппаратам ИВЛ подключены 406 граждан. В состоянии средней тяжести находятся 6208 пациентов.

За сутки из клиник выписали 476 человек. С начала пандемии выздоровели 154 919 свердловчан, от COVID-19 скончались 8294 человека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Среднем Урале за сутки выявили 724 новых заражения коронавирусом.