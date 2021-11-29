Улан-Удэ, , 09:13 — REGNUM В Бурятии с 1 декабря возобновляют работу банкетные залы и ночные клубы. В связи с этим в Улан-Удэ будет усилена работа мобильных групп, а особое внимание уделят вечерним рейдам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Новый год Цитата из к/ф «Карнавальная ночь». Реж. Эльдар Рязанов. 1956. СССР

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«Мы все должны понимать, что новогодние праздники не должны обернуться новым ростом заболеваемости… Поэтому я прошу руководителей банкетных залов и ночных клубов подойти серьезно и соблюдать все мероприятия», — отметил глава региона Алексей Цыденов.

Напомним, заведения общепита, оказывающие развлекательные услуги, могут работать при соблюдении ряда требований, в том числе наличие у персонала и приглашённых артистов сертификатов о вакцинации. Посетителей будут пускать по QR-кодам. Кроме того, регламентируется максимальная численность посетителей, расстояние между столами и так далее.

В период проведения новогодних корпоративов работа мобильных групп будет вновь усиливаться.

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