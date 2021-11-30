Москва, , 18:22 — REGNUM В России более 70 миллионов человек прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом 30 ноября сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, за минувшую неделю в России были вакцинированы три миллиона, то есть в среднем прививки получают по 426 тысяч человек в сутки.

«Всего на сегодняшний день вакцинированы более 70 миллионов граждан», — сказал Мурашко.

В том числе, по его словам, прививки от коронавируса получили более половины граждан России в возрасте старше 60 лет.