Чебоксары, , 12:28 — REGNUM В Чувашии суточное число вылечившихся от ковида практически сравнялось с количество вновь подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Также подтверждены очередные летальные исходы, следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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По информации на 1 декабря, в Чувашии за последние сутки выявлено 149 носителей коронавируса, что на один случай меньше сутками ранее. Всего по итогам ПЦР-тестирования подтверждено 43 115 случаев заражения.

Вылечился 37 691 пациент, в том числе за последние сутки выписаны 137 человек. Доля выздоровевших составляет 87,42%.

Скончались в Чувашии ещё 18 ковидных больных, а общее число жертв пандемии в республике достигло 3324 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Чувашия получила ещё 40 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт». До конца недели препарат распределят по пунктам вакцинации в городские и сельские больницы.