Москва, , 16:50 — REGNUM В Министерстве финансов России пока не видят поводов для паники в связи с распространением нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом 30 ноября заявил журналистам глава ведомства Антон Силуанов.

Антон Силуанов Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Давайте пока не будем паниковать. Надо посмотреть, что это за штамм, насколько он более опасен, чем «Дельта». Тогда уже можно будет делать выводы», — сказал он в кулуарах форума «Россия зовет».

Глава Минфина отметил, что меры противодействия следует принимать после оценки опасности нового штамма вируса для населения и экономики.

Ранее сегодня глава Банка России Эльвира Набиуллина также высказала мнение, что делать выводы о влиянии нового штамма коронавируса на экономику пока преждевременно.