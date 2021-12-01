Севастополь, 1 декабря 2021, 09:54 — REGNUM Действие режима повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса на территории Севастополя продлено до 31 января 2022 года. Соответствующий указ подписал губернатор Михаил Развожаев.
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«Внести изменение в указ губернатора города Севастополя
Режим повышенной готовности в связи с новой коронавирусной инфекцией в Севастополе введен с марта 2020 года, в последний раз он был продлён до 1 декабря.