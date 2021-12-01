Севастополь, , 09:54 — REGNUM Действие режима повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса на территории Севастополя продлено до 31 января 2022 года. Соответствующий указ подписал губернатор Михаил Развожаев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Внести изменение в указ губернатора города Севастополя от 17.03.2020 года «О введении на территории Севастополя режима повышенной готовности», заменив в абзаце первом пункта 2 цифры «01.12.2021» цифрами «31.01.2022», — говорится в документе.

Режим повышенной готовности в связи с новой коронавирусной инфекцией в Севастополе введен с марта 2020 года, в последний раз он был продлён до 1 декабря.