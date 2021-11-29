Ульяновск, , 07:39 — REGNUM В Ульяновской области смягчают режим ковидных ограничений. В том числе отменяют цифровые пропуски для допуска в гостиницы и частично — в торгово-развлекательные центры. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Гостиничный номер Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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В регионе с учётом снижения количества вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом ослабляют ряд ограничительных мер. Без QR-кода и отрицательных результатов тестов на коронавирус разрешается заселять в гостиницы и хостелы, но при этом сертификат о вакцинации потребуется посещении расположенных там ресторанов и кафе.

Также для жителей Ульяновской области открывается свободный доступ в торговые и торгово-развлекательные центры, но только в будние дни (понедельник — пятница) и в определённое время: с 8:00 до 15:00.

Соответствующие изменения внесены в губернаторский указ о введении режима повышенной готовности. Данные меры будут действовать с 1 декабря 2021 года.

Напомним, что QR-коды в Ульяновской области для допуска в торгово-развлекательные центры начали действовать с 8 ноября, то есть после выхода из периода нерабочих дней.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября в регионе официально выявлен 461 носитель коронавируса, что на четыре случая меньше, чем было сутками ранее. За последние две недели, с 14 по 28 ноября, число ежесуточно подтверждаемых случаев заражения сократилось с 516 до 465.

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