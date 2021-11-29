Ижевск, , 12:15 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 29 ноября прививку от коронавируса сделали 628 117 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Вакцинация от коронавируса США U. S. Army

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Второй компонент препарата получили 431 393 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие выходные дни, 27 и 28 ноября, вакцинировались 2954 жителя республики. 3625 человек получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 109 776 человек. За указанный период ревакцинировались 330 человек.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в регионе полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 ноября в Удмуртии провели 2 144 539 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 4823 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 5951 исследование.

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