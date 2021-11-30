Липецк, , 17:14 — REGNUM В Липецкой области 30 ноября подтверждено 393 новых случая заражения коронавирусом — на один больше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Всего на территории региона было выявлено 74 тыс. 629 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 66 тыс. 978 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 469 — за последние сутки.

За весь период скончался 2431 человек. 12 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.