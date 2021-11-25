Чита, , 13:49 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 25 ноября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 86 331 (+347 за сутки).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Вместе с тем 72 455 пациентов (+378 за минувшие сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1883 человека (+8 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 206 находятся в тяжёлом состоянии (+14 за сутки), 83 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+7 за сутки).

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