Горно-Алтайск, , 08:19 — REGNUM В Республике Алтай число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за время пандемии достигло 24 336. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 31 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

Наибольший прирост зафиксирован в Усть-Коксинском районе, где выявили 11 новых носителей. COVID-19 также диагностирован у жителей Майминского, Онгудайского, Чемальского и других районов. Выздоровели к настоящему времени 21 889 человек, в том числе 45 за сутки.

«Число зарегистрированных летальных случаев: за отчетные сутки — 1, за весь период — 501, в том числе 453 — от COVID-19, 48 — от иных причин», — добавили в оперштабе.