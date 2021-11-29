Томск, , 13:20 — REGNUM В Томской области скончались ещё три пациента с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 29 ноября в региональном оперативном штабе.

В одном из ковидных стационаров Cap.ru

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«Причина смерти от COVID-19 установлена у трёх человек», — говорится в ежедневной сводке оперштабе.

Таким образом, за весь период пандемии в Томской области скончались 630 человек с коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 252 носителя коронавируса, выздоровели 149 человек.

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