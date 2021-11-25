Нарьян-Мар, , 16:26 — REGNUM В Ненецком автономном округе число больных ковидом за сутки пополнили 14 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в окружной администрации.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В числе заболевших 12 жителей Нарьян-Мара и один житель Амдермы, кроме того, зарегистрирован один привозной случай из Санкт-Петербурга», — уточнили в ведомстве.

Всего с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 3 159 подтверждённых случаев заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 2 865 человек, 72 скончались.

В настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19 находятся 212 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в ненецком селе Оксино выявлена вспышка коронавируса.