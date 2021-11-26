Благовещенск, , 10:27 — REGNUM Банки и микрофинансовые организации Приамурья перестанут пускать людей без QR-кодов не с 1 декабря, как это планировалось ранее, а с 15-го. Такое решение было принято оперативным штабом республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 ноября в пресс-службе правительства региона.

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С середины декабря также режим QR-кодов начнёт действовать в крупных строительных магазинах, управлении социальной защиты населения Благовещенска и Благовещенского района, в ряде административно-деловых центров. С 1 декабря ограничения распространят на учреждения с массовым посещением людей Бурейского округа Амурской области.

В организациях с особыми условиями допуска продолжаются проверки. Всего инспекторы посетили 190 компаний и выявили 143 нарушения антиковидных мер.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области предприниматели, работающие в сфере общественного питания, полностью привили 90% сотрудников. В связи с этим они обратились к главе региона Василию Орлову с просьбой смягчить ограничения, действующие в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции.