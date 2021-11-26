Кызыл, , 12:15 — REGNUM Руководитель управления Роспотребнадзора по Туве Людмила Салчак предложила смягчить антиковидые меры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Кызыла.

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На заседании оперштаба она отметила положительные тенденции по заболеваемости COVID-19. В связи с этим предложено с 10 декабря разрешить заведениям общепита работать при условии заполнения не более чем на 50% от общей вместимости.

«Разрешить проведение мероприятий с общим количеством гостей не более 100 человек. Обязательное условие — вакцинация персонала и посетителей», — отметили в мэрии.

Предложение будет рассмотрено на аппаратном совещании у главы республики Владислава Ховалыга 29 ноября.