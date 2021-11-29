Москва, , 10:18 — REGNUM Руководителям российских регионов следует лично контролировать введение ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19, и наращивание темпов вакцинации. Об этом говорится в перечне поручений президента РФ Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Владимир Путин Putin.kremlin.ru

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Поручения главы государства дал по итогам совещания с членами правительства 10 ноября. Властям субъектов РФ вновь рекомендовано «взять под личный контроль своевременное введение и соблюдение ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), а также наращивание темпов вакцинации населения».

Путин поручил доложить об исполнении этого поручения до 30 ноября и далее докладывать каждый месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, прежде российский лидер не раз поручал губернаторам самостоятельно оценивать ситуацию с распространением COVID-19 в регионах и вовремя принимать необходимые меры.

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