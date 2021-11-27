Чита, , 06:46 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 27 ноября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 87 017 (+342 за сутки). Вместе с тем 73 182 пациента (+356 за минувшие сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1902 человека (+10 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 194 находятся в тяжёлом состоянии (+1 за сутки), 65 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-8 за сутки).

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