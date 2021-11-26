Самара, , 09:48 — REGNUM Государственную поддержку новым проектам, которые были запущены в Самарской области во время пандемии, могут оказать в регионе. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

Компенсация Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на встрече главы Самарской области Дмитрия Азарова с бизнес-сообществом области. На встрече были рассмотрены дополнительные меры поддержки наиболее пострадавших в период пандемии отраслей экономики региона.

Так, было предложено пересмотреть критерии уменьшения выручки в пострадавших отраслях, которые позволяют в три раза снизить ставки по «упрощенке».

"Основанием для снижения ставки по выручке с 6 до 2%, и по схеме «доходы минус расходы» с 15 до 5% является 20-процентное падение выручки в сравнении с 2019 годом. Но не все предприниматели могут воспользоваться этой мерой. К тому же, некоторые организации только начали свою деятельность в прошлом или текущем году. Соответственно, нет периода для сравнения уровня доходов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Азаров сообщил, что нужно поразмыслить над тем, как поддержать стартапы, поскольку это является очень важным.

«Ведь несмотря на сложности, с которыми бизнес сталкивается, новые проекты запускаются. Мы должны найти новые механизмы поддержки», — приводит пресс-служба его слова.

Предприниматели попросили предоставить налоговую льготу на имущество на один год для приоритетных инвестиционных проектов из числа пострадавших отраслей и компенсировать проценты по инвестиционным кредитам, также компенсировать коммунальные платежи за две недели простоя.

Глава области поручил региональному правительству проработать данный вопрос.

«Давайте посмотрим эти предложения, потому что проекты, которые были запущены в этот непростой период, поддержанные на инвестиционном совете и получившие статус приоритетных, нуждаются в отдельной поддержке», — заявил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области представителям бизнеса из пострадавших отраслей выплатили 456 млн рублей компенсации за нерабочие дни.