Пермь, , 09:27 — REGNUM В Пермском крае запланированные до 10 января 2022 года массовые мероприятия, праздники подлежат отмене, а при невозможности — переносу на более поздний срок. Информация об этом опубликована на сайте permkrai.ru.

Новый год

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Таким образом, массовые новогодние праздники и корпоративы оказались под запретом. В магазинах, аптеках, вокзалах, всех видах транспорта, парковках, лифтах и других местах массового пребывания людей необходимо соблюдать масочный режим и безопасную дистанцию.

Напомним, в регионе до 10 января 2022 года продлили действие антиковидных мер. Решение принято с учетом текущей эпидобстановки. Ежедневно в Прикамье выявляют более 690 случаев заражения коронавирусом.

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