Москва, , 10:22 — REGNUM Большая часть российских врачей придерживается мнения о том, что пандемия COVID-19 не закончится в ближайшее время. Это 2 декабря следует из результатов опроса компании «Росгосстрах жизнь», «Росгосстрах» и платформы для врачей «Доктор на работе», которые приводит РБК.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Отмечается, что только девятая часть опрошенных врачей (11%) склонна считать, что снижение заболеваемости COVID-19 будет продолжаться в ближайшие месяцы. При этом большая часть медиков (42%) уверенна, что будет наблюдаться незначительный рост числа носителей коронавируса и около трети (29%) ожидают существенного роста количества заразившихся.

При этом 19% затруднился ответить на вопрос о возможности роста или снижения новых выявляемых случаев нового заболевания.

Также медики назвали главные, по их мнению, причины, мешающие борьбе с пандемией: нежелание части жителей соблюдать самоизоляцию после контактов с предполагаемыми носителями инфекции; отказ многих людей носить маски; активное посещение общественных мест (баров, ресторанов, концертных залов и т.д.); нежелание проходить вакцинацию от COVID-19; и отсутствие привычки мыть руки и использовать антисептики.

В то же время, более половины опрошенных медиков (55%) не считают нужным вводить дополнительные меры ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что концентрация вакцины от коронавируса для детей 5−11 лет, вероятнее всего, будет в десять раз меньше, чем концентрация исходной вакцины «Спутник V» для взрослых.