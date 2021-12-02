Москва, , 06:51 — REGNUM Вступил в силу приказ департамента здравоохранения Москвы, который предусматривает введение со 2 декабря упрощённого механизма получения медицинского отвода от вакцинации против COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе департамента.

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В сообщении говорится, что решение о введении нового механизма принято в соответствии с приказом Минздрава России от 12.11.2021 № 1053н. Этот документ определяет порядок выдачи и форму справок о наличии медицинских противопоказаний к прививке или факте перенесенного заболевания, на основании которых выдается сертификат с QR-кодом.

«Фактом подтверждения выданного медотвода будет являться справка (информация о медотводе), которая содержится на едином портале государственных услуг», — объяснили в московском департаменте.

Выданные медотводы будут регистрироваться в единой цифровой платформе здравоохранения. При необходимости врачи могут получить дополнительные консультации у главных внештатных специалистов Департамента здравоохранения Москвы.

На федеральном новые правила получения медотвода вступят в силу 1 февраля 2022 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России QR-код нового образца с указанием статуса вакцинированного, переболевшего или получившего медотвод в электронном или бумажном виде можно будет на портале Госуслуг, в многофункциональном центре (МФЦ).

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