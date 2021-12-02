Москва, , 10:44 — REGNUM Материнская смертность от COVID-19 в 2021 году выросла в три раза по сравнению с 2020 годом. Об этом журналистам заявил главный внештатный специалист Минздрава РФ по акушерству, профессор Роман Шмаков.

Беременные (сс) rawpixel

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«Мы видим, что в этом году материнская смертность от COVID-19 в России выросла в 3 раза по сравнению с предыдущим, при этом все эти женщины были непривиты», — сказал Шмаков.

Он сослался на данные исследований, согласно которым вакцинация не оказывает какого-либо влияния в виде осложнений на процесс беременности.

Шмаков также подчеркнул, что у заболевших COVID-19 беременных женщин, не вакцинированных от болезни, наблюдается рост числа случаев осложнённого течения беременности, задержки развития плода, самопроизвольных выкидышей и частоты преждевременных родов.