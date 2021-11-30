Калуга, , 12:25 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 206 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 30 ноября. Днём ранее, 29 ноября, в регионе было зарегистрировано 204 случая.

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты теста на коронавирус подтверждены у 59 168 человек, 55 488 человек выздоровели. За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли шесть человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1036 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

По данным министерства здравоохранения области, по состоянию на 29 ноября на лечении в стационарах находились 1522 пациента, из них на инвазивной искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 17, на неинвазивной ИВЛ — 87 пациентов. В регионе развёрнуто 2250 инфекционных коек, свободный коечный фонд составляет 32,4%

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