Абакан, , 08:31 — REGNUM В Хакасии за минувшие сутки зарегистрировано 13 новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

Скончались восемь женщин в возрасте от 48 до 93 лет, а также пять мужчина от 66 лет до 81 года. Таким образом, общее число жертв COVID-19 с начала 2021 года в региона достигло 1269.

По состоянию на 1 декабря, в ковидных стационарах республики лечатся 1061 пациент, 21 из которых подключён к аппаратам ИВЛ. На амбулаторном лечении остаются ещё почти 4,6 тыс. носителей.

«Под медицинским наблюдением находятся 4 129 (-66) человек, контактировавших с больными», — добавили в правительстве.