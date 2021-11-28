Горно-Алтайск, , 13:22 — REGNUM В Республике Алтай число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом достигло 500. За минувшие сутки от COVID-19 умерли два человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Добавим, что в 452 случаях непосредственной причиной смерти больных стал COVID-19, остальные 48 умерли от сопутствующих заболеваний на фоне заражения коронавирусом.

По состоянию на 28 ноября, в ковидных стационарах республики лечатся 340 пациентов.

«Под медицинским наблюдением находится 1129 человек. За весь период снято с медицинского наблюдения 55 198 человек, в том числе за сутки — 55 человек», — отметили в оперштабе.