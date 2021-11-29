Москва, , 12:14 — REGNUM Компания «Нанолек», бенефициаром которой является Владимир Христенко — пасынок вице-премьера и главы федерального штаба по противодействию коронавирусу в России Татьяны Голиковой, за ноябрь 2021 года получила уже пять разрешений на оборот лекарственного препарата «Регкирона» («Регданвимаб»). Данный препарат входит в список тех ковидных лекарств, которые закупят на средства, дополнительно выделенные правительством РФ. Три разрешения на оборот данного лекарства оформлены уже после подписания распоряжения о финансировании, передаёт ИА REGNUM.

Разрешения «Нанолека» Реестр решений об обращении ЛП во время пандемии

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26 ноября 2021 года ООО «Нанолек», которое официально принадлежит кипрскому офшору, получило два разрешения на оборот медпрепарата «Регкирона» («Регданвимаб») во время пандемии. Ещё одно разрешение выдано 25 ноября, а два — 17 ноября 2021 года.

Между тем распоряжением правительства РФ от 19 ноября 2021 года за номером 3261-р из резервного фонда дополнительно было выделено 4 848 604 000 рублей на закупку лекарств для ковидных пациентов. Закупать их будет подконтрольное Минздраву РФ учреждение, а до конца 2021 года их должны будут отправить в регионы. В списке того, что будет закуплено, есть также «Регданвимаб», которого должны приобрести не менее 50 тыс. упаковок.

Напомним, фармацевтическая компания «Нанолек», которая является поставщиком дорогостоящих лекарств по госконтрактам, планирует заняться выпуском вакцины от COVID-19 «КовиВак». Помимо этого, ею оформлены документы на одно из дорогостоящих ковидных лекарств — «Фавипиравир», которое будут продавать под наименованием «Ковидолек».

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Компания «Нанолек», несмотря на иностранного владельца, включена в список системообразующих организаций РФ. Её бенефициары — сын экс-министра торговли РФ, бывшего вице-премьера РФ Виктора Христенко Владимир, депутат Кировского заксобрания шестого созыва, экс-замминистра экономического развития Южной Осетии Михаил Некрасов и Андрей Реус. Данные последнего совпадают с данными бывшего заместителя Христенко, когда тот возглавлял министерство. Помимо этого, Реус аффилирован ещё с одним крупным бенефициаром пандемии — Виктором Харитониным.

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