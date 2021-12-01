Барнаул, , 11:48 — REGNUM В Алтайском крае по состоянию на 1 декабря 2021 года прививки от коронавируса получили 1 034 890 человек из более двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост вакцинированных составил всего 6122 человека. Хотя в связи с введением QR-кодов, этот показатель в регионе составлял, в среднем 10 тысяч. Такие данные приводит оперштаб.

Вакцинация Pan American Health Organization PAHO

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Из общего числа привитых 135 844 жителя региона получили первую прививку (всего — 1226 за сутки). Число полностью привитых граждан составляет 853 427 человек (+6519 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 45 619 ревакцинированном (+829 за сутки). Напомним, для достижения коллективного иммунитета Алтайскому краю необходимо прививать более 10 тысяч человек ежедневно.

Ранее власти заявляли, что к 20 декабря количество вакцинированных в Алтайском крае может перевалить за миллион.

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