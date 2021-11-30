Ижевск, , 09:11 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 30 ноября прививку от коронавируса сделали 632 214 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Вакцинация от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

Второй компонент препарата получили 438 170 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 4097 жителей республики. 6777 человек получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 109 776 человек. За минувшие сутки число ревакцинированных граждан не изменилось.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в регионе полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 ноября в республике провели 2 147 178 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 2639 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 4823 исследования.

Читайте также: Жители Удмуртии за день сдали меньше 3 тыс. тестов на коронавирус