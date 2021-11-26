Тверь, , 02:36 — REGNUM Тверское соединение военно-транспортной авиации ВКС России передало Детской областной клинической больнице три тонны сжиженного кислорода, используемого для лечения пациентов с COVID-19. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Во время работы с жидким медицинским кислородом необходимо соблюдать меры безопасности Александр Погожев © ИА REGNUM

пресс-служба Минобороны РФ «Мероприятие проводится в соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина и указаниями министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу».

Военный аэродром, на котором базируется соединение ВТО, оснащён автомобильными кислорододобывающими станциями, вырабатывающими в полевых условиях из атмосферного воздуха жидкий и газообразный кислород медицинского качества. За одну смену работы на кислородно-газовом комплексе производится более одной тонны кислорода сжиженного кислорода.

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Напомним, что ранее соединение ВТО уже передало для нужд медицинских учреждений Тверской области 12 тонн медицинского кислорода.

Как сообщало ИА REGNUM, дислоцированное в Амурской области соединение дальней авиации ВКС России передало Благовещенской городской клинической больнице более трёх тонн сжиженного кислорода, используемого для лечения больных с COVID-19.

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