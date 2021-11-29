Москва, , 15:11 — REGNUM Полагать, что «Омикрон» обладает большей заразностью, чем вариант коронавируса «Дельта», пока оснований нет. Об этом 29 ноября заявил заместитель генерального директора по проектной деятельности и инновациям ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН Константин Чернов на телеканале «Россия 24».

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«То, что выпустила ВОЗ свой пресс-релиз 26 числа — там, действительно, очень много неопределённости. И даже предпосылки к его более активному распространению есть, но как он будет себя вести на самом деле — непонятно», — заявил Чернов.

«Если мы посмотрим, что творится сейчас в Ботсване, которая считается местом-прародителем этого вируса, то сейчас там идёт спад заболеваемости — с 8 тыс. до нескольких десятков. 86, по-моему, там было — такие цифры были. При том, что вирус был обнаружен 9 числа, то есть какое-то время он уже циркулировал в популяции», — указал он.

На юге Африки ранее выявили новый вариант коронавируса, который получил название «Омикрон». Во Всемирной Организации Здравоохранения указали, что «Омикрон» недостаточно изучен, и пока рано делать выводы о том, что он может быть опаснее варианта «Дельта». Однако информация о нём уже успела вызвать потрясение на финансовых рынках.