Москва, , 03:06 — REGNUM Сотрудники Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России на себе испытали препарат для лечения коронавирусной инфекции «Мир-19». Об этом 29 ноября сообщила руководитель агентства Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия 24».

Вероника Скворцова Kremlin.ru

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Она подчеркнула, что первой попробовала разработанный препарат.

«Да, я пробовала. Я все, что разрабатываем, естественно, пробую, как и мои сотрудники», — объяснила Скворцова.

Глава ФМБА сообщила, что препарат имеет сладковатый вкус, для применения его нужно вдыхать 10 минут с интервалом 4−5 часов.

В настоящее время «Мир-19» проходит вторую фазу клинических исследований, ФМБА получить документы о регистрации препарата в Минздрав России в ближайшее время.

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