Элиста, , 14:45 — REGNUM В Калмыкии из-за ухудшения ситуации с гриппом на карантин закрыли все школы и детские сады. Об этом в прямом эфире 1 декабря сообщил главный санитарный врач по Республике Калмыкия Джангар Санджиев.

Карантин Tverigrad.ru

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Начиная с 22 ноября зафиксировано резкое ухудшение эпидемической ситуации среди детей в Элисте. За минувшую неделю уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил кратно эпидпороги для данной недели. Все службы работали в круглосуточном режиме, уточнил руководитель регионального управления Роспотребнадзора.

В связи со взрывоподобной заболеваемостью гриппом медикам оказана помощь учёного сообщества. Ранее на карантин были закрыты школы и детские сады в Элисте, с 1 декабря в связи с ухудшением ситуации и для профилактики приостанавливается деятельность школ и детских садов по всей республике.

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