Грозный, , 12:06 — REGNUM В Чечне за прошедшие сутки выявлено еще 99 человек с подтвержденными тестами на коронавирус. Общее число заболевших за все время пандемии достигло 28 496 человек, сообщили 29 ноября в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Практически такое же количество пациентов выздоровели за последние сутки — 98 человек. Таким образом, излечился от опасного вируса 26 531 житель Чечни. Не удалось спасти врачам 824 человека, в том числе два случая смерти были зафиксированы за прошедший день.

В настоящее время в Чечне находится на лечении от COVID-19 1141 пациент. Это наименьший показатель в Северо-Кавказском федеральном округе. Наибольший — в Ставропольском крае, где лечатся от COVID-19, по данным на 29 ноября, 21 926 человек.