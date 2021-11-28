Салехард, , 12:10 — REGNUM На Ямале 28 ноября обнаружили 133 новых случая заражения коронавирусом, из них 12 — среди вахтовых работников. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в ЯНАО 132 случая.

Госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 559 человек. С начала пандемии в ЯНАО подтвердили 58 185 случаев заражения коронавирусом, вылечились 52 552 человека.

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