Салехард, 28 ноября 2021, 12:10 — REGNUM На Ямале 28 ноября обнаружили 133 новых случая заражения коронавирусом, из них 12 — среди вахтовых работников. Об этом сообщает региональный оперштаб.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»
Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в ЯНАО 132 случая.
Госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 559 человек. С начала пандемии в ЯНАО подтвердили 58 185 случаев заражения коронавирусом, вылечились 52 552 человека.
Читайте ранее в этом сюжете: В Югре за сутки выявили 237 носителей коронавируса