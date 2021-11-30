Петрозаводск, , 11:13 — REGNUM В Республике Карелия первым компонентом вакцины против COVID-19 привиты 260 312 человек, что составляет 53,7% от общего количества взрослого населения. Об этом 30 ноября сообщил региональный министр здравоохранения Михаил Охлопков.

Структура вакцинированных против COVID-19 в Карелии. Vk.com/mihailohlopkov

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Полностью привиты 233 804 человека — 48,3% от общего числа взрослого населения республики.

«Пожилые люди старше 60 лет по-прежнему остаются самыми активными и ответственными, уже вакцинировались 84 296 жителей 60 лет и старше (56,4% среди этой категории граждан), — рассказал Охлопков. — Повторно вакцинировались 42 687 человек».

Также министр здравоохранения отметил, что в прививочных пунктах вакцины достаточно: более 93 тыс. доз. В ближайшее время регион ожидает поставку ещё почти 31 тыс. доз. В настоящий момент прививку можно сделать в поликлиниках, а также в мобильных пунктах в торговых центрах Петрозаводска: «Лотос Плаза», «Тетрис», «Семейный Магнит», «Леруа Мерлен».

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