Пермь, , 12:31 — REGNUM В Пермском крае выявили 695 новых заражений коронавирусом, что на два превышает предыдущий суточный показатель. Об этом 1 декабря сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Общее число выявленных с начала пандемии случаев заражения в регионе достигло 141 465. От COVID-19 оправились 120 653 пермяка.

На сегодняшний день в больницах лечение получают 2709 пациентов, у которых диагностирована коронавирусная инфекция. В тяжелом состоянии находятся 316 человек, из них 130 подключены к аппаратам ИВЛ.

От заболевания в Прикамье скончались 6869 человек. За последние сутки зафиксировано 22 смерти.