Мурманск, 25 ноября 2021, 16:34 — REGNUM Мурманские врачи поддержали открытое письмо коллег противникам вакцинации. В их числе ‑ и главврач Мурманского областного центра специализированных видов медпомощи Аркадий Амозов.
Амозов также рассказал, что в Центре ежедневно прививается порядка 500 человек, и на сегодняшний день медики не столкнулись ни с одним значимым осложнением после прививки.
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